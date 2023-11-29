الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،فيتو

 شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد وإحدى الشركات الاستثمارية، حيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية  متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي.

تحسين عوائد نادي السكة الحديد

 يأتي ذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء، مضيفا أن هذا التوقيع يعد استكمالا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.

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وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تلك الخطوات تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكافة موارده بما يساهم في تدعيم  الفرق الرياضية ليكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يساهم في تقديم مستويات متميزة لأعضاء النادي تتلائم  مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم انشاؤه عام 1903.

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