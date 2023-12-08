وزير النقل يعلن دخول برجي الإشارات الرئيسيين بمحطتي رأس العش والرسوة الخدمة
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتكية بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الأوتوماتكية بين رأس العش والرسوة بطول 25 كم فى الخدمة، وكذلك دخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و48 سيمافور و52 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي - الزقازيق إسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة أبو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا أعلى معدلات الأمان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا وتنفا.
وأشار الوزير إلى أن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بـ آخر إلكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتا إلى أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى إشارة فى حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
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