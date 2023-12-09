السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة: تجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين

تجهيز المقار الانتخابية
تجهيز المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين،فيتو

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح غدٍ 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

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الانتخابات الرئاسية، غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات بحزب التجمع

الانتخابات الرئاسية

ويبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالى 8236761 ناخبا موزعين على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا  ، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين.

 


وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية 

وأكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة هو تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التى تمت اقامتها برئاسة السكرتير العام لمتابعة العملية الانتخابية ستؤدى عملها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية مشيرًا إلى أنه تم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية  .

وأكد محافظ القاهرة انه تم مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين كافة المقار الانتخابية، مع استمرار متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية للمقار طوال أيام الانتخابات ورفع أي إشغالات ورفع كفاءة الإنارة والنظافة بها بصورة دورية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وتوفير مصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية، كما تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم التنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة  . 

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

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