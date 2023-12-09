الانتخابات الرئاسية، غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات بحزب التجمع

الانتخابات الرئاسية، عقدت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بحزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ اجتماعها اليوم وقررت استئناف أعمالها بذات التشكيل برئاسة الأمين العام للحزب لاستكمال المرحلة الثانية من المتابعة المركزية للانتخابات الرئاسية لعام 2024خلال أيام التصويت الثلاثة داخل الجمهورية والمقررة فى الفترة من 10 إلى 12ديسمبر 2023





فتح المقرات الحزبية طوال أيام الاقتراع

وأكدت النائبة مرسيل سمير عضو مجلس النواب عن حزب التجمع ان غرفى العمليات المركزية وجهت كافة أمانات الحزب بالمحافظة لفتح المقرات الحزبية طوال أيام الاقتراع للرصد الفورى والمباشر لأى معوقات أو مخالفات والتواصل مع اللجان العامة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحافظات المختلفة لمعالجة اى قصور يتم رصدة

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ستتولى الغرفة اصدار البيانات المعلوماتية

واضافت كما ستتولى الغرفة اصدار البيانات المعلوماتية والمشاهد الرصدية خلال الايام التصويتية الثلاثة لضمان تحقيق اقصى معايير الحيدة والنزاهة وضمان اكبر قدر من المشاركة الشعبية فى الاستحقاق الدستورى الاهم وهو الانتخابات الرئاسية حيث تم تكليف محمد الدسوقى امين التنظيم المركزى متحدثا اعلاميا باسم غرفة عمليات متابعة الانتخابات والتواصل مع وسائل الاعلام

تنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي تجري علي مدار 3 أيام “الأحد، الاثنين، الثلاثاء”، لاختيار رئيس مصر القادم.





عدد اللجان الانتخابية



ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

القضاة المشرفون على الانتخابات



ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.





الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بالداخل



وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالمحلاظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.





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