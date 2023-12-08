الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ماكرون: نتضامن مع إسرائيل وندعوها في الوقت ذاته لوقف إطلاق النار

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 ماكرون يدعو لحماية سكان غزة 

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في الإليزيه إن الجانبين أجريا مكالمة هاتفية اليوم الجمعة أكد ماكرون خلالها من جديد على  ضرورة حماية السكان المدنيين في غزة وتحدث مع نتنياهو عن أهمية التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وجدد ماكرون التأكيد على تضامن فرنسا مع إسرائيل في حربها ضد حماس، لكنه طلب من نتنياهو اتخاذ الإجراءات اللازمة  لإنهاء هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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وتزايدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية  حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأدان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا  ليس من حق أحد استخدام القوة إلا الشرطة والجيش.

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إسرائيل الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الضفة الغربية المدنيين في غزة إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي

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