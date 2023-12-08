استخدام المادة 99، مجلس الأمن يصوت على وقف نار فوري في غزة اليوم

يعقد مجلس الأمن اجتماعًا، اليوم الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين.

التصويت على قرار لوقف إطلاق النار بغزة

ومنذ أمس، جرى وضع مشروع القرار تحت -الإجراء الصامت-، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتبارًا من الجمعة.

ووسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربيًا ودوليًا في هذا الصدد، لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.

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استخدام المادة 99 لمواجهة الأخطار

وتعد المادة 99 أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وكانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها هذه المادة عام 2006. وبذلك تكون هذه المادة استخدمت 10 مرات فقط منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

90 % من أسر شمال غزة لم تجد طعاما ليوم كامل

في سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء.

ويظهر رصد أجراه البرنامج أن ما بين 83 و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90% من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، 18% من تلك الأسر مرت بتلك الظروف في أكثر من 10 أيام خلال الشهر الماضي.

توقف مستشفى كمال عن العمل

وعلى صعيد آخر، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن معظم المرضى والموظفين في مستشفى كمال عدوان في جباليا، تم إجلاؤهم أمس من قبل وزارة الصحة في غزة، مبينا أن المستشفى توقف عن العمل بشكل كبير وعن استقبال مرضى جدد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ذلك يعود بشكل كبير إلى القتال الكثيف في محيط المستشفى، وما يفاقمه من شح الإمدادات الطبية الأساسية، والمياه والوقود والغذاء.

وأضاف أن 14 فقط من مستشفيات غزة الـ36 ما زالت تعمل وإنْ كانت تقدم خدمات محدودة، منها مستشفيان صغيران في الشمال و12 في الجنوب، مبينا أن 80 شاحنة تقل إمدادات إنسانية و69 ألف لتر من الوقود دخلت من مصر إلى غزة أمس.

وأشار دوجاريك إلى أن ذلك يقل كثيرا عن المعدل اليومي المقدر بـ170 شاحنة و110 آلاف لتر من الوقود، دخلت إلى غزة خلال الهدنة الإنسانية في الفترة بين 24 و30 نوفمبر.

قال نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المجتمع الأمريكي والحزب منقسم على نفسه بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف في لقاء بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الشباب يدعمون وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستمر في غزة، كما أن أكثر من 10% بالكونجرس يدعمون هذا الأمر.

الحملة الانتخابية

وتابع، أن الحزب الديموقراطي مقبل على انتخابات أولية في بداية العام القادم، أي أقل من 5 أسابيع من اليوم، وكذلك الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن الحملة الانتخابية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري ستبدأ بعد نهاية انتخابات الحزبين بشكل مباشر.

مسئولية بايدن

وواصل: "الرئيس بايدن مسؤول عما يجري الآن في إسرائيل وغزة، ومساعدة إسرائيل وهو يعلم ذلك جيدا، وعدد الناخبين له نقص بأكثر من 11% خلال الشهرين الماضيين، وهذا الرقم كبير جدًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجعل بايدن يدفع ثمنًا باهظا في الانتخابات المقبلة، ويحاول أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن مع نهاية هذا العام".

قالت وزيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شخص صهيوني ويحب إسرائيل.

تهديد للسلام العالمي

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، حيث اعتبر أن ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس": "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي"، مشيرا إلى أن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل "دعما لمنظمة حماس وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء – علي حد وصفه -.

