زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب أذربيجان

أعلنت هيئة مرصد الزلازل، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في أذربيجان.

مركز الزلزال

وجاء في البيان الصادر عن مركز خدمات رصد الزلازل الأذربيجاني، أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 8.16 بالتوقيت المحلي كان بحر قزوين.

وذكر البيان أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة على عمق 68 كيلومترا.

وشعر بالزلزال أيضا سكان العاصمة باكو.

أضرار أو خسائر في الأرواح

ولم يصدر أي بيان حتى الآن بشأن ما إذا كانت هناك أي أضرار أو خسائر في الأرواح عقب الزلزال.

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وعلى الجانب الآخر أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء الماضي، بالقرب من جزيرة لوبانج جنوب غربي العاصمة مانيلا.

معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار

وجاء في بيان صدر عن المعهد ونشر في موقعه أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جهتها قالت قناة "ABS-CBN" إن سكان مانيلا شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أن الزلزال أجبر العاملين في المكاتب على مغادرة مبانيهم، كما تعطلت حركة القطارات.