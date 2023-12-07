الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب أذربيجان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلنت هيئة مرصد الزلازل، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في أذربيجان.

مركز الزلزال

 وجاء في البيان الصادر عن مركز خدمات رصد الزلازل الأذربيجاني، أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 8.16 بالتوقيت المحلي كان بحر قزوين.

وذكر البيان أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة على عمق 68 كيلومترا.

وشعر بالزلزال أيضا سكان العاصمة باكو.

 أضرار أو خسائر في الأرواح

ولم يصدر أي بيان حتى الآن بشأن ما إذا كانت هناك أي أضرار أو خسائر في الأرواح عقب الزلزال.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء الماضي، بالقرب من جزيرة لوبانج جنوب غربي العاصمة مانيلا.

 

معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار 

 وجاء في بيان صدر عن المعهد ونشر في موقعه أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 60 كيلومترا.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جهتها قالت قناة "ABS-CBN" إن سكان مانيلا شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أن الزلزال أجبر العاملين في المكاتب على مغادرة مبانيهم، كما تعطلت حركة القطارات.

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

الناس هربوا خوفا للشوارع، زلزال يضرب تركيا بقوة 5.1 ريختر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زلزال آذربيجان الزلازل الأذربيجاني

مواد متعلقة

بعد ثوران بركان، زلزال مدمر يضرب إندونيسيا

لليوم الثالث على التوالي، زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الفلبين

زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.4 درجة

رصد أمواج تسونامي في اليابان بعد زلزال الفلبين القوي، وخبير يكشف خطورته ويحذر هذه الدول

الأكثر قراءة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

7 صور ترصد حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية

لا واسطة، معايير السيسي في اختيار طلبة الكليات العسكرية والشرطة ووظائف التعليم والنقل

التعليم العالي تنشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

إيران تحذر إسرائيل من أيام مقبلة رهيبة جدا

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

هبوط مفاجئ لكل المؤشرات، 5 آلاف عملية تداول بالدقائق الأولى للبورصة المصرية

روسيا تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 17 سنة، وتحصل على درجة الدكتوراه

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 8-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 8-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 7-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والأحزان

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية