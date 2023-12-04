الناس هربوا خوفا للشوارع، زلزال يضرب تركيا بقوة 5.1 ريختر

ضرب زلزال قوي إلى حد ما، شمال غربي تركيا اليوم الإثنين، مما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من الخوف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

زلزال يضرب تركيا

ذكرت وكالة إدارة الكوارث (فاد) أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة كان مركزه في بحر مرمرة، قبالة بلدة جيمليك في مدينة بورصة.

وقع الزلزال الساعة 10:42 صباحا بالتوقيت المحلي (07:42 ت ج)، على عمق نحو 9 كيلومترات.

وقال تلفزيون خبر تورك إن سكان إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال حيث غادر الناس منازلهم ومكاتبهم خوفا.

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في فبراير، دمر زلزال بقوة 7.8 درجة 11 ولاية جنوب وجنوب شرقي تركيا، بالإضافة إلى جزء من شمال سوريا. وقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا.

وفي سياق اخر أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن زلزال بقوة ٧.٤ درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد، وذلك عقب ثوران بركان أدي إلى مقتل 11 شخصا.



زلزال قوي يضرب إندونيسيا



وأكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال ضرب منطقة في جزر تالود، بمقاطعة سولاوسي الشمالية، وسط إندونيسيا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على بعد 260 كلم من منطقة ميلونجوان، وعلى عمق 132 كلم.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.



وفي السياق ذاته قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال وقع قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

زلزال فى جزيرة مينداناو بشرق الفلبين



وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

على إثره، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء الماضي، وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.

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