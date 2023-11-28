الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز ويواك في بابوا غينيا الجديدة

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.


وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج مد عاتية «تسونامي» في أستراليا جراء الزلزال.

 

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