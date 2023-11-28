زلزال بقوة 6.6 درجة يهز ويواك في بابوا غينيا الجديدة

زلزال، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.



وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج مد عاتية «تسونامي» في أستراليا جراء الزلزال.

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