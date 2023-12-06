الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة المقاولون العرب والداخلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة المقاولون
موعد مباراة المقاولون العرب والداخلية، فيتو

الدوري المصري، يحل فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان ضيفا علي  المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون العرب والداخلية


وتنطلق صافرة مباراة المقاولون ضد الداخلية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب ضد الداخلية


ومن المقرر أن تذاع  مباراة المقاولون العرب والداخلية، علي شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، حيث تمتلك أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات بطولة الدوري الممتاز.

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ويدخل المقاولون مباراة الداخلية اليوم تحت شعار تحقيق الفوز الأول له بالدوري هذا الموسم، كما يسعي الداخلية لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.


وكان المقاولون العرب تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة ضمن الجولة ذاتها.

ترتيب المقاولون والداخلية في الدوري المصري

ويحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفًا آخر


بينما يحتل فريق الداخلية  المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

 

حكام مباراة المقاولون والداخلية

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المقاولون والداخلية إلى الحكم عاطف حسين، في اللقاء المقرر له السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري.

 

ويعاون عاطف حسين كل من أسامة السيد ومحمد عاطف الزناري ومحمود رشدي، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعمرو عابدين.

 

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15- فاركو 5  نقاط
16- الداخلية 5  نقاط
17- المقاولون العرب 3  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط
 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 


وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

عاطف حسين حكما لمباراة المقاولون والداخلية في الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

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