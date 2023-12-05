ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري، استعاد الإسماعيلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب البنك الأهلي في الجولة الثامنة للبطولة.

كما حقق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على إنبي 4-2 في الجولة ذاتها، وطلائع الجيش على بلدية المحلة 2-0.

وكان سموحة افتتح مباريات الجولة الثامنة بالفوز على فاركو 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين باستاد الإسكندرية.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الأربعاء بمواجهة المقاولون مع الداخلية، والخميس بمواجهة الزمالك مع الاتحاد السكندري فيما تأجلت مواجهات الأهلي مع زد، وفيوتشر مع المصري، وبيراميدز مع الجونة.

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وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم كالتالي:

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- فاركو 5 نقاط

16- الداخلية 5 نقاط

17- المقاولون العرب 3 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط



تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري



وعلى صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.