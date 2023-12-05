الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عاطف حسين حكما لمباراة المقاولون والداخلية في الدوري الممتاز

فريق المقاولون العرب،
فريق المقاولون العرب، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، أسماء حكام مباراة غدا الأربعاء التي تجمع المقاولون العرب ضد الداخلية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، على النحو التالي:

حكام مباراة المقاولون مع الداخلية

حكام مباراة المقاولون العرب أمام الداخلية، فيتو

الدوري المصري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون ضد الداخلية

ويستضيف المقاولون نظيره الداخلية غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

Advertisements

ويبحث المقاولون عن انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما حقق ذئاب الجبل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة 4 مباريات خلال الموسم الجاري.

وتعادل المقاولون بهدف مع فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز  فيما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة بالجولة ذاتها.

وتستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهم بلدية المحلة ضد طلائع الجيش، والاسماعيلي ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي  .  

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.


حكام بلدية المحلة ضد طلائع الجيش 


محمود وفا عاشور حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد بكر مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثاني  ومحمود ناصف حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.


حكام سيراميكا ضد إنبي


مصطفى الشهدي  حكما للساحة ويعاونه كل من  أحمد نوفل مساعد أول  وطارق مصطفي مساعد ثاني  وجلال أحمد حكما رابعا  ومحمد الشناوي حكم فيديو  وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.


حكام الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 


ابراهيم محمد  حكما للساحة ويعاونه كلا من  صالح محمد عفيفي مساعد أول  وماجد المليجي مساعد ثاني  واحمد حمدي حكما رابعا  وحسني سلطان حكم فيديو  واحمد جمال حكم فيديو مساعد.

  

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية


سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

 

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1،  في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 53 و59.


ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.


وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.


ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الممتاز لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة فيتور بيريرا المقاولون العرب ضد الداخلية حكام مباراة المقاولون مع الداخلية

مواد متعلقة

الدوري المصري، الساعي أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

الدوري المصري، صديق أوجولا رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

الدوري المصري، الإسماعيلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلي

الأكثر قراءة

مشهد نادر للرجل الصلب، لماذا دخل زعيم كوريا فى نوبة بكاء (فيديو)

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استبعاد عبدالقادر وصلاح محسن من قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

إيهاب الكومي يرد على ميدو: اقتطع كلامي ومسألنيش

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية