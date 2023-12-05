عاطف حسين حكما لمباراة المقاولون والداخلية في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة فيتور بيريرا، أسماء حكام مباراة غدا الأربعاء التي تجمع المقاولون العرب ضد الداخلية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، على النحو التالي:

حكام مباراة المقاولون مع الداخلية

حكام مباراة المقاولون العرب أمام الداخلية، فيتو

الدوري المصري، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة المقاولون ضد الداخلية

ويستضيف المقاولون نظيره الداخلية غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

Advertisements

ويبحث المقاولون عن انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما حقق ذئاب الجبل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة 4 مباريات خلال الموسم الجاري.

وتعادل المقاولون بهدف مع فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز فيما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة بالجولة ذاتها.

وتستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية وهم بلدية المحلة ضد طلائع الجيش، والاسماعيلي ضد البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد إنبي .

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.



حكام بلدية المحلة ضد طلائع الجيش



محمود وفا عاشور حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد بكر مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثاني ومحمود ناصف حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.



حكام سيراميكا ضد إنبي



مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد نوفل مساعد أول وطارق مصطفي مساعد ثاني وجلال أحمد حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وهشام القاضي حكم فيديو مساعد.



حكام الإسماعيلي ضد البنك الأهلي



ابراهيم محمد حكما للساحة ويعاونه كلا من صالح محمد عفيفي مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني واحمد حمدي حكما رابعا وحسني سلطان حكم فيديو واحمد جمال حكم فيديو مساعد.

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

الإثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو.. 7:00 مساء باستاد الإسكندرية (انتهى بفوز سموحة 2-1)

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الإسماعيلية



سيراميكا ضد إنبي … 7:00 مساء باستاد المقاولون

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

الجونة ضد بيراميدز .. مؤجلة

زد ضد الأهلي.. مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وحقق سموحة الفوز على ضيفه فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله وليد فرج في الدقيقة 45+3، ثم قلب فادي فريد قلب الطاولة لصالح فريقه سموحة بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 53 و59.



ورفع فادي فريد رصيده إلى 5 أهداف متساويا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد والجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة خلف الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الجونة اللذين يحتلان الصدارة برصيد 6 أهداف.



وحقق سموحة فوزه الأول على حساب فاركو بعد 4 مواجهات سابقة بين الفريقين، كما أن سموحة استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات كاملة بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 يوم 5 أكتوبر الماضي.



ورفع سموحة رصيده بقيادة مديره الفني أحمد سامي إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مديره الفني خالد جلال عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.