الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

غلق طريقي مرسى علم إدفو وبرنيس بسبب السيول

طريق مرسى علم -
طريق مرسى علم - إدفو، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / إدفو  عند كم ٣٥، كم ٥٥ اتجاه إدفو بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

وعلى الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق(مرسى علم / إدفو )، غلق طريق (مرسى علم / برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة  باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

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