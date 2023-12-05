خبير أرصاد جوية يكشف موعد انخفاض درجة الحرارة وسقوط الأمطار
حالة الطقس في مصر، كشف خبير الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار على بعض مخافظات مصر، محذرًا من الشبورة الكثيفة على معظم الطرق.
موعد انخفاض درجة الحرارة وسقوط الأمطار
وعن حالة الطقس في مصر، قال خبير الأرصاد الجوية وحيد سعودي: "بإذن الله إعتبارًا من اليوم إنخفاض تدريجي في درجات الحرارة واحتمال لسقوط الأمطار علي سينا وسلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة وجنوب الصعيد والتحذير من الشبورة الكثيفة علي معظم الطرق."
كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وطقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام المقبلة، وذلك في بيان لها أمس الاثنين، بالإضافة للتحذير من الشبورة المائية الكثيفة، التي تتكون في الصباح، وتصل لحد الضباب على بعض المناطق الشمالية وحتى شمال الصعيد.
تحذيرات هيئة الارصاد الجوية
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، حيث يمكن أن تنعدم الرؤية تمامًا على بعض الطرق؛ وطالبت قائدي المركبات القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر، واتباع كافة التعليمات المرورية.
وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار رعدية تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وخليج العقبة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء وجنوب الصعيد تصل خفيفة إلي السواحل الشمالية.
يسود طقس بارد شمال البلاد
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.
ويسود، اليوم الثلاثاء، طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.
أمطار على الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية
وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة،أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.
ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد
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