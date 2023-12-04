الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

وزير الصناعة يشارك باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري الكومسك

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة،فيتو

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية، حيث ضم الوفد المصري الوزير مفوض حازم ذكي نائب مساعد وزير الخارجية والمستشار حسام نجم القائم بأعمال رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالقنصلية المصرية بإسطنبول والسكرتير الأول شريف زهران بقنصلية جمهورية مصر العربية بإسطنبول.

Advertisements

 

 

وقد شارك الوزير بمراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الوزارية الـ 39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما شارك الوزير بإفطار العمل الوزاري الذي نظمته سكرتارية "الكومسك" بمناسبة انعقاد الدورة الوزارية الـ 39 للجنة.

المهندس احمد سمير 

 

 

 

وعلى هامش فعاليات اللجنة عقد الوزير لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.

 

 أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري


وأشار الوزير الى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات.

 

 اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية

كما التقي الوزير مسئولي احدى كبريات شركات الدواء التركية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الادوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري، وكذا في إطار جهود المكتب التجاري بإسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة للسوق المصري.

 

 الترويج للفرص الاستثمارية الـ 152

حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الترويج للفرص الاستثمارية الـ 152 التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، كما يأتي في ضوء تكليفات المهندس /أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.

 

 

مدبولي: لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع اليابان في الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير التجارة التركي احمد سمير وزير التجارة والصناعة الكومسك منظمة التعاون الإسلامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

مواد متعلقة

مدبولي: لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع اليابان في الصناعة والنقل والطاقة والتعليم والسياحة والثقافة

الأكثر قراءة

لحظة انهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها (فيديو)

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

تعرف على أول طلبات كروان مشاكل قبل دخوله مقر النيابة

المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

نص اعترافات عامل بحوزته 24 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في الشروق

الوطنية للانتخابات: انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

تحذير خطير من دولة الاحتلال الإسرائيلية لحزب الله من الدخول في الحرب

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية