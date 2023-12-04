الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد ثوران بركان، زلزال مدمر يضرب إندونيسيا

زلزال يضرب إندونيسيا،
زلزال يضرب إندونيسيا، فيتو

 أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن زلزال بقوة ٧.٤ درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد، وذلك عقب ثوران بركان  أدي إلى مقتل 11 شخصا.


زلزال قوي يضرب إندونيسيا 

 وأكدت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال ضرب منطقة في جزر تالود، بمقاطعة سولاوسي الشمالية، وسط إندونيسيا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على بعد 260 كلم من منطقة ميلونجوان، وعلى عمق 132 كلم.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
 

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وفي السياق ذاته قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن  الزلزال وقع قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

 

زلزال فى جزيرة مينداناو بشرق الفلبين

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

على إثره، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء الماضي، وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.

 

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لليوم الثالث على التوالي، زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الفلبين

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زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.4 درجة

 

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زلزال أندونيسيا مقياس ريختر الفلبين

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