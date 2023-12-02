زلزال مدمر يضرب سواحل الفلبين وتحذيرات من حدوث تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، سواحل الفلبين وأصدرت الحكومة بيانا تحذيريا من حدوث إعصار تسونامي.



زلزال قوي يضرب بنجلاديش

وفي وقت سابق من اليوم ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بنجلاديش، وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلاديش اليوم، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء الماضي، وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.

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وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج مد عاتية «تسونامي» في أستراليا جراء الزلزال.

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