الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.4 درجة

مقياس ريختر،فيتو
مقياس ريختر،فيتو

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب منطقة جزر الفلبين اليوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.

وامس ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر،  سواحل الفلبين وأصدرت الحكومة بيانا  تحذيريا من حدوث إعصار تسونامي.

وفي وقت سابق من اليوم ضرب  زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بنجلاديش، وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالًا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنجلاديش اليوم، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء الماضي، وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.

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