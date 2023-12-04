لليوم الثالث على التوالي، زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب سواحل الفلبين

زلزال ، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

ووقع الزلزال قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

زلزال فى جزيرة مينداناو بشرق الفلبين

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

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على إثره، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة الثلاثاء الماضي، وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترًا.