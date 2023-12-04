انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من جبل أبو ظهير بمدينة جنين وقلقيلية (فيديو)

الهجوم البري على غزة ، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل تدريجي من جبل أبو ظهير بمدينة جنين ومدينة قلقيلية.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسعت من عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر اليوم الإثنين، واستهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت: إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

في الأثناء أفادت الوكالة بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية في الساعات الأولى اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت الوكالة: إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.

قصف في رفح



وفي جنوب قطاع غزة، استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح.

وأنارت قنابل مضيئة ألقت بها طائرات إسرائيل السماء فوق مناطق واسعة من وسط خان يونس وشمالها ليل الأحد، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه نقل عملياته البرية إلى جنوب قطاع غزة.

قنابل مضيئة



كذلك أظهرت لقطات تلفزيونية القنابل تضيء أفق خان يونس، بينما سُمع صوت أزيز الطائرات المسيّرة التي يعرفها الفلسطينيون باسم الزنانة.

وفي مدينة غزة شمال القطاع، استهدفت القوات الإسرائيلية بقصف مباشر موقع الدفاع المدني في منطقة السنافر بحي التفاح شرق المدينة ما أدى إلى وقوع اثنين من الضحايا من رجال الدفاع المدني وإصابة 10 آخرين على الأقل ومن بينهم المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل.