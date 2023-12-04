انتهاك لسيادة الدولة، الصين تحذر أمريكا بعد دخول سفينة حربية للمياه الإقليمية

الصين ، قال الجيش الصيني اليوم الإثنين: إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لـجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان: "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.

تحول قاتم في العلاقات بين الصين وأمريكا

وفى سياق آخر، تعثرت الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس الصيني شي جين بينج لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى تحول قاتم في العلاقات الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة "تلجراف".

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وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه على الرغم من محاولات شي لتهدئة المخاوف وتصوير الصين كشريك متعاون خلال اجتماع في سان فرانسيسكو، إلا أن المشاعر الأوسع في الولايات المتحدة تظل متخوفة بشدة بشأن طموحات الصين الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الوشيكة في تايوان.

وكان اللقاء بين الرئيس جو بايدن وشي جين بينج في قمة "أبيك" أسفر عن تصريحات حذرة من البيت الأبيض، حيث اعترف بآفاق التعاون ومجالات الخلاف القائمة، لكن مع بقاء المخاوف الأساسية بشأن تطلعات الصين التوسعية في جميع أنحاء المنطقة وموقفها الثابت بشأن إعادة توحيد تايوان.

تجديد قوة الصين كهدف أساس

وأكدت قيادة شي، التي استمرت لعقد من الزمان، على تجديد قوة الصين كهدف أساس، وكان التزامه المتحمس بحل مسألة تايوان سببًا في دفع استثمارات عسكرية ضخمة، الأمر الذي يشير إلى استعداده لاستخدام هذه القوة إذا لزم الأمر.

وكان التصعيد المثير للقلق في الأنشطة العسكرية في مختلف أنحاء تايوان، إلى جانب خطاب شي الثابت بشأن إعادة التوحيد، سببًا في تأجيج المخاوف من نشوب صراع.

مبادرات شي الدبلوماسية

وبينما أشادت دوائر الأعمال الأمريكية بمبادرات شي الدبلوماسية، دقت رئيسة تايوان تساي إنج ون أجراس الإنذار، مشيرة إلى الترهيب العسكري الصيني المتصاعد والهجمات السيبرانية والتكتيكات التخريبية قبل الانتخابات المقبلة.

وتلوح الانتخابات، المقرر إجراؤها في 13 يناير باعتبارها نقطة اشتعال محتملة، حيث يستعد الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي تعتبره بكين انفصاليًا، لتحقيق مكاسب، مما يزيد من تعقيد العلاقات عبر مضيق تايوان.

ووفق الصحيفة، فقد مهد خروج الرئيسة تساي الوشيك من منصبها الطريق أمام نائب الرئيس لاي تشينغ تي، وهو من أشد المدافعين عن استقلال تايوان العملي، لتولي زمام الأمور، مما زاد من توتر العلاقات مع بكين.