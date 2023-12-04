الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

بدء التحقيق مع شاب يروج لأعمال السحر والشعوذة في الدقهلية

القبض على المتهم،
القبض على المتهم، فيتو

شهدت قرية منشأة الإخوة التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية إقدام شاب ثلاثيني على إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، روج خلالها لأعمال السحر والشعوذة.

وبدأت جهات التحقيق مباشرة أعمالها، وبمواجهة المتهم، أقر واعترف بارتكابه الواقعة، والترويج لأعمال السحر والشعوذة بمقابل مادي.

وكان ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا قد تمكنوا من ضبط عامل مقيم قرية منشأة الأخوة مركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والترويج من خلالها لأعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

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صفحة باسم الشيخ أحمد

وكانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تفيد بقيام أحمد ر. م.، 37 عاما، عاطل ومقيم بقرية منشأة الأخوة مركز أجا، بإنشاء صفحة عبر موقع فيس بوك تحت اسم الشيخ أحمد، يروج من خلالها لأعمال السحر والشعوذة بمقابل مبالغ مالية وتواجده بمنطقة عزبة الشال للترويج لأعماله المشبوهة.

تم استصدار إذن جهات التحقيق، وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحرى عنه حال تواجده بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، وبحوزته هاتف محمول - سبحة - خاتم، و9 حوالات خاصة به من إحدى شركات تحويل الأموال بمبالغ مالية تتراوح من 1500 إلى 4000 جنيه.

بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الهاتف المحمول والسبحة والخاتم يستخدمها في أعمال السحر والشعوذة والدجل والحوالات المالية تحصل عليها من بعض زبائنه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13389 جنح قسم شرطة ثان المنصورة، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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