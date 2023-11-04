بعد اعترافاته، حبس دجال المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

قررت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية حبس دجال المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وكان أدلي دجال المنصورة باعترافاته وارتكابة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة ومعاشرة الضحايا بحجة اخراج الجن بمحافظة الدقهلية.

حيث كشفت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتنسيق مع رجال مباحث أول المنصورة في محافظة الدقهلية تفاصيل ادعاء دجال إخراج الجن وفك الأعمال بمعاشرة الضحايا جنسيا.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمحافظة الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ومعاشرة الضحية بحجة إخراج الجن

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهم، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

