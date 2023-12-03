أخبار الاقتصاد اليوم.. أسباب ارتفاع سعر الثوم لـ70 جنيها.. وخدمات مجانية لعملاء بنك مصر حتى منتصف ديسمبر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

من 27 إلى 70 جنيهًا في سوق الجملة، رحلة التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال 2023

لتحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023، شهد عام 2023 ارتفاعات كبيرة في أسعار الثوم في الأسواق، ليبدأ موسمه بارتفاعات كبيرة مخالفًا بها أسعاره في السنوات الماضية، إذ ارتفعت أسعار الثوم إلى 70 جنيهًا في أسواق الجملة في عام 2023، مقارنة بـ 12 جنيهًا أعلى سعر له في أسواق التجزئة خلال السنوات الماضية.

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التحركات السعرية في أسعار الثوم بالسوق المحلي، بدأت في نهاية شهر أبريل وسط دهشة المواطنين، فالثوم من المحاصيل الزراعية التي تبدأ حصادها في مارس، واعتاد المواطنون على انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة مع زيادة الكميات المطروحة في المواسم، لكن الثوم خالف المعتاد والمتوقع خلال عام 2023.

عدم تقنين تصدير الثوم السبب في قلة الكميات المطروحة منه في الأسواق

وأرجع خبراء قطاعي الزراعة والتجارة أسباب ارتفاع أسعار الثوم إلى فتح باب التصدير، وهو ليس بالأمر الجديد فالثوم من المحاصيل الزراعية التي لها مرتبة في قائمة صادرات مصر الزراعية، لكن خلال عام 2023 زاد الطلب على استيراد الثوم المصري من دول عربية وأجنبية، ومع عدم تقنين تصدير الثوم قلت الكميات المطروحة في الأسواق، خاصة مع عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة الثوم خلال الموسم، وذلك بسبب انخفاض أسعاره في المواسم السابقة.

عمرو طلعت: 4 محاور لمشروعات وزارة الاتصالات بقرى حياة كريمة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروعات التى تضطلع بها الوزارة بقرى حياة كريمة فى كافة أنحاء الجمهورية تهدف إلى بناء مجتمع رقمى متكامل داخل هذه القرى فى إطار جهود الوزارة لبناء مصر الرقمية موضحا أن مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة تتضمن 4 محاور رئيسية وهى إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

جولة وزير الاتصالات بالمنيا

جاء ذلك خلال قيام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجولة افتتاحات وتفقد لعدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا؛ حيث قام بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

واشار الوزير الى أن زيارته لمحافظة المنيا تأتى فى إطار الجولات المستمرة التى يقوم بها لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ولمتابعة سير العمل فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات لاسيما المتعلقة.

واستمع عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس الحسينى عادل نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية بقرية الأزهرى بمركز العدوة بمحافظة المنيا؛ حيث تم تنفيذ ٣ كبائن بإجمالى ٦٥٢ خط وأصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين وقد استفاد حتى الآن ١١٤ أسرة.

7 خدمات مصرفية مجانية من بنك مصر للعملاء حتى منتصف ديسمبر

أعلن بنك مصر عن أنه سيقدم باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة من 1 إلي 15 ديسمبر 2023، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المجانية من بنك مصر في الفترة من 1 وحتي 15 ديسمبر الجاري ما يلي:

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

- اصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف اصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، واصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الإعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولى على محفظة بنك مصر BM Wallet

هيونداي أكسنت RB تودع عام 2024 بزيادة الأسعار

استقبلت هيونداي مطلع شهر ديسمبر، بزيادات جديدة في اسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه.



ارتفاع في أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة

ونرصد في التقرير التالي ارتفاع في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر وهي كالتالي:-



يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 670 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 680 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 695 ألف جنيه بدلًا من 655 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 710 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



أعلى فئة 720 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



مواصفات محركات سيارات هيونداي أكسنت RB



وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.



تجهيزات هيونداي أكسنت RB



ويتاح لها عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. كما تحمل السيارة زجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.

العقارات تتصدر الأسهم المقيدة بالبورصة في قيم التداول نهاية الأسبوع

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 845.8 مليون جنيه، تلاها قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 836 مليون جنيه، وقطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 747 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 434 مليون جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 280 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.



بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

وزير الاتصالات يتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور

قام د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ختام زيارته لمحافظة المنيا يرافقه اللواء أسامة القاضى بتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور الذى يقدم خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء بداية من تعاقدات التليفون الأرضى، وخدمات البيانات، والمحمول، وخدمات التضامن والتكافل، وخطوط طلاب المدارس، والمحافظ الإلكترونية، ودوائر المعلومات، وخطوط الربط، وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة

افتتاح مكتب بريد مطاى

كما افتتح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مكتب بريد "مطاى" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة حيث كان فى استقبالهما د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويقدم مكتب بريد "مطاى" عدد من الخدمات للمواطنين مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

وأوضح د. شريف فاروق إن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تشمل تطوير وتحديث جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ٤٥٠٠ منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين منها ٤٣٠٠ مكتب بريد؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٣٨٤٠ مكتبًا بنسبة إنجاز ٨٦٪، بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، و١٣٠ سيارة بريد متنقلة منتشرة على مستوى الجمهورية، يتم اللجوء إليها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ وميسر".

سعر جرام الذهب، اتجاه المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية مساء اليوم

سعر جرام الذهب ، صعد مؤشر الذهب العالمي بحركة التعاملات الأمريكي، ويواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2072.12 دولار للأونصة الواحدة.

ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وتخطى المستوى ليستقر عند عند 2072.12 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.124 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 3\12\2023

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1872 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22400 جنيه.

15 سلعة غذائية مصرية تغزو الأسواق الخارجية، أبرزها السكر ومركزات المشروبات الغازية

تسعى الدولة الى تنمية الصادرات المصرية بما ينعكس على الدخل القومى، وأكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان (النواب، الشيوخ)، استهداف التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية

ويستهدف الترويج تنمية الصادرات المصرية لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025.



يأتي ذلك في ضوء تفعيل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لخطة التنمية الصناعية خلال العام المالي الجاري 2023/2024، في ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل.

وثيقة خطة التنمية



وحسبما تشير وثيقة "خطة التنمية "، يحتل هذا البرنامج اهتماما خاصا في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لاستهداف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون ثلاثة أعوام قادمة للحد من الاختلال القائم في الميزان التجاري تفيد المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري حدوث طفرة تصديرية خلال عام 21/ 22 بالمقارنة بالعام السابق، مع زيادة الصادرات السلعية الكلية، بمعدل 53%، والصادرات من السلع الصناعية تامة الصنع بمعدل 44%.