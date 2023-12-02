أفضل 10 سيارات ملاكي في 2023
السيارات الملاكي، كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، عن إجمالي السيارات الملاكي التي تم بيعها خلال 10 أشهر الماضية، والتي بلغت نحو 6 آلاف و970 سيارة بزيادة في المبيعات بقيمة تصل نحو 15%.
أفضل 10 سيارات ملاكي في عام 2023
وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، أن سيارات نيسان الملاكي استطاعت أن تحصل نسبة كبيرة من مبيعات السيارات خلال 10 أشهر بداية من يناير حتى أكتوبر الماضي، بحصة سوقية 23% بإجمالى نحو 1604 سيارات، وكانت في المركز الثاني شيري بحصة سوقية 14% أي ما يقرب من بيع 978 سيارة.
في المركز الثالث سيارات إم جي بحصة سوقية 11% نحو 794 سيارة.
في المركز الرابع سيارات كيا بحصة سوقية 9% نحوً 600 سيارة
في المركز الخامس سيارات هيونداي بحصة سوقية 8% بإجمالى نحو 556 سيارة.
في المركز السادس سيارات ستروين بحصة سوقية 6% بإجمالى 450 سيارة.
في المركز السابع تويوتا بحصة سوقية 6% محققة بيع 412 سيارة.
المركز الثامن سيارات بي واي دي بحصة سوقية 4% نحو 257 سيارة
المركز التاسع سيارات جيلي بنسبة 4% بواقع 249 سيارة.
في المركز العاشر سيارات سوزوكي بحصة سوقية 3% نحو 220 سيارة
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