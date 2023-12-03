البلدي بـ 80 جنيهًا، ارتفاع كبير في أسعار الثوم بالأسواق وهذه بدائله

ارتفاع أسعار الثوم في الأسواق، ارتفعت أسعار الثوم في سوق العبور ليصل لسعر 70 جنيهًا للكيلو وفقًا لآخر تحديث لأسعار بالسوق، مسجلًا قفزة سعرية بلغت نحو 20 جنيهًا خلال أقل من يومين، إذ تراوح سعر الثوم من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، بعد ارتفاعه أول أمس لسعر 50 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

80 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الثوم بلدي في الأسواق الشعبية واختفاء الصيني

وفي أسواق التجزئة وفقًا لجولة قامت بها «فيتو» يتراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 80 جنيهًا، أما سعر الثوم الصيني فلا يتوافر كثيرًا في الأسواق الشعبية إذ أكد الباعة أن سعره يصل إلى 160 جنيهًا للكيلو.

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166 جنيهًا سعر الثوم الصيني في السلاسل الغذائية مع اختفاء البلدي

وفي السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر الثوم صيني نحو 83 جنيهًا لوزن النصف كيلو، وبلغ سر كيلو ثوم صيني نحو 166 جنيهًا، مع اختفاء الثوم البلدي في بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

بدائل الثوم الطازج في السوق المصري

وللثوم الطازج عدة بدائل في الأسواق منها استخدام الثوم المجفف والبودر، إضافة إلى وجود الثوم المهروس حيث يوجد في السوق المصري عبوات مختلفة الوزن والسعر.

ارتفاع أسعار الثوم في الأسواق، فيتو

أسعار الثوم المقشر والبودر والمجفف والمهروس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

فيتو تنشر أسعار الثوم البودر والمجفف والمهروس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، في السطور التالية:

ثوم مقشر وزن 370 جرامًا بسعر 44.50 جنيه

سجل سعر ثوم مجفف بود وزن 150 جرامًا نحو 33 جنيهًا، ثوم بودر وزن 45 جرامًا بسعر 29.5 جنيه، ثوم مفروم وزن 200 جرام نحو 26.80 جنيه، ثوم مهروس وزن 200 جرام نحو 35.65 جنيه، ثوم مقشر فريش وزن 375 جرامًا بسعر 41.60 جنيه، ثوم مقشر وزن 370 جرامًا نحو 44.50 جنيه، ثوم مهروس وزن 250 جرامًا نحو 29 جنيهًا، ثوم بودر وزن 100 جرام بسعر 15 جنيهًا.

ثوم مفروم وزن 200 جرام بسعر 32.60 جنيه

سجل سعر ثوم بودر وزن 45 جرامًا نحو 25.50 جنيه، ثوم بودر وزن 50 جرامًا نحو 28 جنيهًا، ثوم بودر وزن 90 جرامًا نحو 42.30 جنيه، ثوم مفروم وزن 200 جرام نحو 32.60 جنيه، ثوم بودر وزم 60 جرامًا بسعر 42.80 جنيه، خلطة الثوم ميكس وزن 150 جرامًا نحو 20.50 جنيه، ثوم مجفف وزن 110 جرامات نحو 55 جنيهًا.

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