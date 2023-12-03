وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته للمنيا (صور)

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد مغاغه شمالي محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنيا، لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك لقاء رئيس جامعة المنيا.

وقال الوزير إن الإفتتاح يأتي بعد أعمال إعادة تطوير وتأهيل المكتب ضمن عدد كبير من المكاتب الأخرى، والبالغ عددها 220 مكتب بريد على مستوى المحافظة.

أضاف الوزير أن مبنى مكتب بريد مغاغه ذو طابع أثري، ويعود للقرن التاسع عشر، وجرى الخفاظ على طابعه من الداخل أثناء إجراء عملية التطوير.

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وجدير بالذكر، وصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إلى محافظة المنيا لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلوم في إطار مبادرة حياة كريمة.

زيارة وزير الاتصالات لقرية الأزهر العدوة

بدأ وزير الاتصالات زيارته بالوصول لقرية الأزهري بمركز العدوة، وتفقد أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في القرية، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة بالمنيا

ومن المقرر أن يفتتح وزير الاتصالات مكتب بريد مغاغة، ثم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا

خلال زيارته لمركز الإبداع، استمع وزير الاتصالات إلى عرض تقديمي عن جهود التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا، كما يشاهد نماذج للشركات الناشئة والمشروعات الناجحة التي تم تدريبها من خلال برامج معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام زيارته، من المقرر أن يتفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.