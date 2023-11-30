الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يشهد افتتاح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم، وذلك بحضور جمال عبد القادر نائب رئيس فروع بنك مصر، والدكتور مهندس محمود عجور العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للألومنيوم، وكلا من النائب خالد خلف الله، والنائب فتحي قنديل والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، ورضا محمود نصر مدير عام منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر وسيد عبد الرازق مدير فرع مجمع الألومنيوم، ومديري فروع البنك بقنا، ومديرى القطاعات بمجمع مصانع الألومنيوم.

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وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا علي أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات المتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

افتتاح فرع بنك مصر بمجمع الألومنيوم

وأضاف "الداودي" أن افتتاح فرع جديد بمجمع الألومنيوم سوف يخدم العاملين بالمجمع والأهالى المقيمين بمحيط المجمع للتيسير على عملاء البنك وتوفيرًا للوقت والجهد، مشيرًا إلى أن الفرع سوف يتيح عدد من ماكينات الصراف الآلى ATM للتيسير على مرتادي الفرع، وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء في ظل التحول الرقمي المتلاحق الذي يشهده القطاع المصرفي حاليا.

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ومن جانبه قال جمال عبد القادر، أن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافي، وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا.

وأوضح رضا محمود، أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك.

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