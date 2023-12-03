الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس 6 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم سرقات فى 3 محافظات

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ارتكاب جرائم سرقات فى 3 محافظات.

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كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، ألقي القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة المواطنين بأسوان وشرم الشيخ وبنى سويف.

وتم ضبط (شخصين) وبحوزتهم (سلاح أبيض "سكين") عقب قيامهما بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان.

كما تم ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول، وغير متواجدة بالبلاد" من أمام محل إقامتها بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.

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 وفى مديرية أمن بنى سويف تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9 وقائع سرقة) وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم (9 دراجات نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قطاع الأمن العام قسم شرطة أول شرم الشيخ سرقة الدراجات النارية النيابة العامة

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