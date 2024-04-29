الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة، فيتو

ضرائب العاصمة الإدارية، كشف المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن سداد الشركة ضرائب بقيمة 17 مليار جنيه من تاريخ إنشائها في عام 2017.

 

سداد ضرائب العاصمة الإدارية 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي":  شركة العاصمة الإدارية إلى جانب دفعها ضرائب بقيمة 17 مليار جنيه حققت أرباحا كبيرة متزايدة سنويا.

 

ولفت إلى أنه تم سداد 6 مليارات جنيه للضرائب هذا العام الماضي.

Advertisements

 

زيادة أعداد سكان العاصمة الإدارية 

وأشار إلى أن هناك زيادة يومية في أعداد سكان العاصمة الإدارية الجديدة حتى وصلت إلى 500 عائلة ومن المتوقع الوصول إلى 10 آلاف عائلة بنهاية العام.
 

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس العاصمة الإدارية: بدأنا التخطيط للمرحلة الثانية وغير وارد انضمامنا لهيئة حكومية (فيديو)

 

في وقت سابق، قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية: هناك زيادة يومية في أعداد السكان بالعاصمة، لافتًا إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6000 عداد كهرباء.

 

التخطيط للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": بدأنا التخطيط للمرحلة الثانية ونحن شركة عقارية استثمارية غير حكومية، وغير وارد انضمامنا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد أو جهاز التعمير.

 

شركة العاصمة الإدارية
 

وأضاف: نحن نمتلك مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وهي تابعة لشركتنا وغير وارد أن تتبع لهيئة حكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس شركة العاصمة الادارية شركة العاصمة الادارية ضرائب العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس أسامة كمال

مواد متعلقة

العاصمة الإدارية تستقبل نائب رئيس الوزراء البحريني

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف معلومات دقيقة عن الأبراج وتجهيز الأسهم لطرحها في البورصة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads