المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

ضرائب العاصمة الإدارية، كشف المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن سداد الشركة ضرائب بقيمة 17 مليار جنيه من تاريخ إنشائها في عام 2017.

سداد ضرائب العاصمة الإدارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": شركة العاصمة الإدارية إلى جانب دفعها ضرائب بقيمة 17 مليار جنيه حققت أرباحا كبيرة متزايدة سنويا.

ولفت إلى أنه تم سداد 6 مليارات جنيه للضرائب هذا العام الماضي.

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زيادة أعداد سكان العاصمة الإدارية

وأشار إلى أن هناك زيادة يومية في أعداد سكان العاصمة الإدارية الجديدة حتى وصلت إلى 500 عائلة ومن المتوقع الوصول إلى 10 آلاف عائلة بنهاية العام.



في وقت سابق، قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية: هناك زيادة يومية في أعداد السكان بالعاصمة، لافتًا إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6000 عداد كهرباء.

التخطيط للمرحلة الثانية للعاصمة الإدارية



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": بدأنا التخطيط للمرحلة الثانية ونحن شركة عقارية استثمارية غير حكومية، وغير وارد انضمامنا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديد أو جهاز التعمير.

شركة العاصمة الإدارية



وأضاف: نحن نمتلك مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وهي تابعة لشركتنا وغير وارد أن تتبع لهيئة حكومية.