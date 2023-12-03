مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالأقصر

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فى محافظة الأقصر.

القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بالأقصر

كانت معلومات البحث الجنائى بالاقصر بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، رصد مكان تواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة لتجارة المخدرات ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مأمورية أمنية مكان اختباءه وأثناء اقتراب القوات بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية التى بادلته إطلاق النيران ولقى مصرعه.

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وعثر فى وكره على كمية من المواد المخدرة وبندقية آلية وذخائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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