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ثقافة وفنون

علي الحجار يروي رحلة محمد فوزي بالأوبرا ويستضيف مصطفى قمر ونادية مصطفى (صور)

حفل 100 سنة غنا،
حفل 100 سنة غنا، فيتو

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مساء أمس الأحد، الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم على الحجار وتضمن الحفل الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى. 

حفل علي الحجار بالأوبرا 

وعلى المسرح الكبير الذي رفع لافتة كامل العدد تفاعل الجمهور مع الفنان الكبير على الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت، سمير عزمى، شيماء يسرى.

وصاحبت الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى مستعرضا عدد من مؤلفاته الأيقونية.

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وتخللها عرض درامي من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، توزيع موسيقى أحمد شعتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله.  

روائع محمد فوزي 

ومع الألحان الخالدة لمحمد فوزى والتى تمثل أحد ملامح التطوير في مجال الموسيقى والغناء العربى، وبأسلوبه المميز وإمكاناته الصوتية الفريدة استعرض  الحجار وضيوفه نخبة مختارة منها: يا أعز من عينى حبيبى وعينية، يا نور جديد ( عيد الميلاد)، ليه يا قلبى ليه، راح توحشنى، كل دقه في قلبى، دويتو شحات الغرام وشاركته الأداء نادية مصطفى، الشوق،  يا مصطفى يا مصطفى، فين قلبى، ماما زمانها جاية، مال القمر، طير بينا ياقلبى، تسلم لقلبى، كلمنى طمنى ( اكابيلا)، دارى العيون، بلدى أحببتك يا بلدى وغيرها الى جانب اغنية 100 سنة غنا التي كتبت خصيصا للمشروع. 

مشروع 100 سنة غنا 

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض.

ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء. 

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