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ليبيا، حبس مسئول بإذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار

ليبيا، فيتو
ليبيا، فيتو

ليبيا ، أعلن مكتب النائب العام، الإثنين، حبس مسئول المراجعة الداخلية في تقسيمات إذاعة القرآن الكريم بتهمة الاستيلاء على 130 ألف دينار، فضلا عن تحريك الدعوى العمومية بحقه.

جاء ذلك بعد تحقيق نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس في واقعة استيلاء على أموال إذاعة القرآن الكريم، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب.

وخلصت تحقيقات النيابة إلى إساءة المتهم سلطة الوظيفة المسندة إليه؛ «بتعمُّده تزوير صكوك مصرفية قدمها إلى المسحوب عليه؛ فحَصَّلَ بفعله 130 ألف دينار»، ليتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

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ليبيا مكتب النائب العام إذاعة القرآن الكريم محكمة استئناف طرابلس أموال إذاعة القرآن الكريم

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