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مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

إعصار تورنادو، فيتو
إعصار تورنادو، فيتو

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخصين على الأقل، بسبب أعاصير "تورنادو" التي اجتاحت ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وضرب إعصار بلدة هولدنفيل بولاية أوكلاهوما، التي يقطنها نحو 5 آلاف شخص، في وقت متأخر من أمس السبت، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة هيوز .

 

ولاية أوكلاهوما تعلن حالة الطوارئ

وأعلن حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت، حالة الطوارئ في 12 منطقة بسبب تداعيات الطقس القاسي، بينما عملت الطواقم على إزالة الأنقاض، وتقييم الأضرار الناجمة عن العواصف العاتية التي تسببت في سقوط خطوط الكهرباء بالولاية الأمريكية.

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وتم الإبلاغ عن دمار كبير جراء العاصفة في مجتمع سولفور بجنوب أوكلاهوما، وكذلك حول ماريتا، حيث تضرر أحد المستشفيات، وفقا لمكتب إدارة الطوارئ في أوكلاهوما.

 

تورنادو يضرب ولايات أمريكية عديدة

وتسببت العشرات من الأعاصير التي تم الإبلاغ عنها دمارا بالغا في الجزء الأوسط من البلاد، في ظل سريان عمليات المراقبة والتحذيرات من سوء الاحوال الجوية.

ودمر إعصار ضرب ولاية نبراسكا، منازل وشركات، أثناء تحركه لأميال عبر الأراضي الزراعية والتقسيمات الفرعية، قبل أن يضرب بلدة في ولاية أيوا.

 

تورنادو يتسبب بإنهيار مبني بداخلة 70 شخص 

وضرب الإعصار مبنى صناعيا في مقاطعة لانكستر وهو ما أدى لانهياره أثناء وجود 70 شخصا بداخله.

وقالت السلطات إن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع، ولم تكن الإصابات الثلاث التي وقعت خطيرة.

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