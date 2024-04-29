الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

صلاح وكلوب، فيتو
صلاح وكلوب، فيتو

أصبح ليفربول أكثر استعدادا لبيع النجم المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي بعد الأزمة الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.

مشادة محمد صلاح مع كلوب


وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت الشبكة أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وقدم الاتحاد عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

ودخل صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأندية السعودية المصري محمد صلاح أندية السعودية النجم المصري محمد صلاح عقد محمد صلاح عود ليفربول اتحاد جدة

مواد متعلقة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

انتر يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام

كريستيانو رونالدو الأكثر إهدارا للفرص في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

بعد المشادة مع كلوب، ليفربول يفتح باب العروض لبيع محمد صلاح

أول تعليق من حسام حسن على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وفاة المخرج والسيناريست عصام الشماع وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

المهندس خالد عباس يكشف عدد سكان العاصمة الإدارية

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads