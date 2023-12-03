اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. الداخلية تحتفي بالمناسبة.. هدايا واستخراج الأوراق الثبوتية والعلاج مجانا «أبرز المظاهر» (صور)

تحتفى الأمم المتحدة باليوم العالمى لذوى الإعاقة وحرصت الدولة المصرية المشاركة فى هذه الفاعلية متمثلة فى وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها عبر دعم المبادرات وتنظيم فعاليات على مستوى الجمهورية احتفالًا باليوم العالمى لذوى الاعاقة.

واضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بتنظيم عدد من الفعاليات وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

وقام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة") وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

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وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهي بنادى ضباط الشرطة بالمعادى لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.

كما اضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة شهر إعتبارًا من أول ديسمبر2023 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع إعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023 بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً) بالإضافة إلى إطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم احتفالات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة تنسيقًا مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

ويأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

اليوم العالمى لذوى الإعاقة



واكدت الامم المتحدة، انه نظرا للأزمات المتعددة التي نواجهها اليوم، فإن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق عديد أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وتشير النتائج الأولية لتقرير الأمم المتحدة المقبل بشأن الإعاقة والتنمية 2023 إلى أن العالم أصبح أشد انحرافا عن المسار الصحيح في ما يتصل بتحقيق عديد أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولا بد من تكثيف جهودنا وتسريعها لتفعيل أهداف التنمية المستدامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيقها معهم وبجهودهم، نظرا لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هُمشوا تاريخيا وكانوا في كثير من الأحيان من الذين تخلفوا عن الركب.

إن التحول الأساسي في الالتزام والتضامن والتمويل والعمل أمر بالغ الأهمية. ومن المشجع أنه مع اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، جدد زعماء العالم التزامهم بتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك للجميع، من خلال التركيز على السياسات والإجراءات التي تستهدف الفئات الأشد فقرا وضعفا، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيه 2019 — على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.

وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة عن طريق ركائز عمل الأمم المتحدة.

وأكدت منظومة الأمم المتحدة — من خلال هذه الاستراتيجية — الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واعترافا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في أكتوبر 2021، تقريره الثاني الشامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها.