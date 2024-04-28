سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أنه يجب على أي مشجع مدمن الفاكهة تناول وجباته الخفيفة الصحية قبل دخول الملاعب في بطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024؛ لأنها محظورة رسميًا.

ووفقا للصحيفة فإن تناول التفاح أو الموز يبدو متعة غير ضارة وقد يميل البعض إلى تناولها في الملاعب، لكن مثل هذا التهريب ينطوي على مخاطر عالية.

وذلك لأن المشجعين الذين يقومون بذلك قد يتم طردهم من الأرض ومنعهم من حضور أي مباريات لاحقة في البطولة.

المحذورات في يورو 2024

وتمنع قائمة المحظورات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للبطولة على المشجعين إحضار أي طعام أو سوائل إلى الملعب، وتشير إلى نقطة معينة حول منتجات الفواكه، حيث يكتبون: "بما في ذلك الفاكهة، مثل التفاح والموز والبرتقال، وما إلى ذلك".

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وقالت "ديلي ميل" إنه إذا احتاجها أي شخص لأسباب طبية، فلا بأس، ولكن يجب إخطار سلطات الملعب مسبقًا.

وذكرت الصحيفة أن الحظر على الطعام تم فرضه لتعزيز مبيعات النقانق في ألمانيا خلال البطولة التي تستمر من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وستكلف النقانق المشجعين 3.77 جنيه إسترليني. وإذا كان المشجع محظوظًا بما يكفي لحضور المباراة النهائية فستكلف 4.77 جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى الطعام والشراب، هناك محظورات معروفة مثل الأسلحة والألعاب النارية والطائرات دون طيار، وهناك أيضا حظر على "الفوفوزيلا".

وتشمل العقوبات: "الطرد من الملعب مع إبلاغ الشرطة أو المنع من الاستاد طوال بطولة يورو 2024 أو جزء منها".

مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية : إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.