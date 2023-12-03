الأحد 03 ديسمبر 2023
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اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يبحث التعاون مع الغرفة التجارية بنيجيريا

التصديري للصناعات
التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فيتو

 بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا التي تعد سوق واعد للمنتجات المصرية سواء بشكلها الخام أو الوسيط وحتى المنتجات النهائية.
 

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي  بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع دكتور شينيري المونا رئيس الغرفة التجارية بدولة نيجيريا في حضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري في لاجوس نيجيريا.

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 وأوضح المنشاوي أنه تم الترتيب للقاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري بلاجوس وذلك علي هامش فاعليات  معرض بيوتي ويست أفريقيا والذي أنعقد بمدينة لاجوس في الفترة من 28 وحتى 30 من نوفمبر 2023 بمشاركة 14 شركة مصرية.


وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على أهمية السوق النيجيري خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2023 حيث حقق فطاع الأسمدة فقط  ٢٥ مليون دولار بمعدل نمو أكثر من ٣٥%عن نفس الفترة لعام ٢٠٢٢. 

 

جاري الإعداد لتوسعات في العمل مع السوق النيجيرية 

 وأشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن هذا اللقاء كان أحد الأهداف المخطط لها لتعزيز صادرات القطاع وأنه جاري الإعداد لتوسعات في العمل مع السوق النيجيرية خاصة لتنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيري منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة وكذلك منتجات المطاط.


ولقد اجتمع يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بمعرض "بيوتي ويست أفريقيا " والمقام بدولة نيجيريا في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2023 بمدينة لاجوس  مع إحدى كبريات الشركات النيجيرية المتخصصة في استيراد الأسمدة وذلك لمناقشة فرص تصدير أسمدة اليوريا والأسمدة المركبة المصرية  إلى نيجيريا بحضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري سكرتير أول تجاري -رئيس مكتب لاجوس.

25 مليون دولار صادرات الأسمدة للسوق النيجيري 

 وقال المنشاوي إن هناك فرصا كبيرة لصادرات الأسمدة للسوق النيجيري حيث بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى نحو 25 مليون دولار بمعدل نمو بلغ نحو 35% مقارنة بذات الفترة من 2022.


يشارك في المعرض 14 شركة مصرية بمساحة 204 أمتار مربعة في قطاعات المنظفات ومستحضرات التجميل_ الكيماويات ومواد مساعده والعبوات.
 

وقد بلغت صناعات القطاعات الكيماوية إلى السوق النيجيري خلال عام 2022 ما قيمته 34 مليون دولار وتتمثل أهم القطاعات المصدرة للسوق النيجيري منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات والأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة وكذلك منتجات المطاط.

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المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة الغرفة التجارية النيجيرية نيجيريا

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