125 مليون دولار حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى العراق خلال 2022

كرمت إدارة معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والشركات المصرية المشاركة في دورته الثانية خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد - العراق.

صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لدولة العراق

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه قد بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لدولة العراق حوالي 125 مليون دولار لعام 2022 محققة معدل نمو بلغ 20% مقارنة بعام 2021.

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وأشار إلى أن أهم القطاعات المصدرة للسوق العراقي والمستهدف نموها من خلال التواجد بالسوق العراقي خلال الفترة القادمة كل من منتجات البلاستيك والمطاط والتي بلغت صادراتها نحو 94 مليون دولار بمعدل نمو 24%، الدهانات والمواد الكيميائية وتم تصدير ما قيمته 15 مليون دولار بمعدل نمو 93%.

إعادة الاعمار والتنمية والمشاريع التنموية

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه بلغت صادرات القطاع خلال الـ9 أشهر من عام 2023 ما قيمته 110 مليون دولار بمعدل نمو 5% عن نفس الفترة من عام 2022، ومن المستهدف تنمية صادرات القطاع من المنتجات المطلوبة بالسوق العراقي خاصة في مجال إعادة الإعمار والتنمية والمشاريع التنموية والبنية التحتية.

وأكد محمد مجيد حرص المجلس برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة.

خدمات دعم المصدرين بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية

وأوضح علي محمد مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة) وأن السوق العراقي هو سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية ولهذا كان ضروري المشاركة في الدورة الحالية وخاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء.

وقد تم تنظيم زيارات ميدانية للشركات المصرية المشاركة بالمعرض كما تم ترتيب لقاءات ثنائيه B2B مع رجال أعمال في نفس مجال التخصص لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المشاركة في المعرض وتحقيق الهدف المرجو منه.

وأوضح المهندس محمد يوسف زين العابدين عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك أن المشاركة في المعارض الدولية تعد أحد أهم الطرق المؤثرة جدا في تسويق المنتجات المصرية بكل قطاع بيعي مستهدف من القطاعات والدول المستهدفة للمجالس التصديرية كافة وكلما نجحت المجالس في تنظيم المشاركة في هذه المعارض علي نحو جيد وبحملات تسويقية شاملة ومحترفة كلما نجحت في توفير فرص تصديرية حقيقية وواسعة قادرة على إحداث فارق خاصة في دولة مثل العراق التي تتسم بمعدلات استهلاك عالية تشمل الكثير من الصناعات.

وقال "أول مرة أزور العراق ومدينة بغداد تحديدا، ووجدت تجربتي مع الطيران ودخول البلاد سهل في ظل اتباع الإجراءات المطلوبة، كما استشعرت الكثير من خطوات الاستقرار الأمني والتطوير العقاري وهذا ما يضع السوق العراقي في مرتبة الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة حيث أن ثمار الجهد المنظم الذي يبذل في العراق أضعاف الجهد المبذول في دول مستهدفة أخرى نظرا لوفرة وسهولة تداول المنتجات المصرية ورغبة وثقة الوكلاء العراقيين في التعامل مع المنتجات المصرية.

وأكد على يقينه من أن هذا الجهد سوف ينعكس على معدلات نمو حجم الأعمال، معربا عن أمله في وصف هذا قريبا بأنه قفزات كبيرة وليس فقط نمو عادي ونمطي.