حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية تتخطي 3480 منذ هجوم أكتوبر
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية نحو 60 فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 5 طالبات جامعيات وأسرى سابقون، علما بأنه جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقا.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، جنين، وسلفيت، وبيت لحم.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر المنصرم، إلى نحو 3480، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وفي سياق اخى أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا بعبوات ناسفة تجمُّعًا للجيش الإسرائيلي يضم 60 جنديًّا شرق جحر الديك جنوب قطاع غزة؛ ما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم.
وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن عناصرها زرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول منطقة تمركز لجنود إسرائيليين.
وأضافت أن أحد أفرادها تقدم بعد تفجير العبوات للإجهاز على من تبقى من الجنود الإسرائيليين وانسحبت القوة المهاجمة بسلام.
وكانت كتائب القسام أعلنت أمس استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
فيما جددت الحركة الليلة البارحة قصفها تل أبيب بدفعة صاروخية ردًّا على استهداف إسرائيل لأحياء في قطاع غزة.
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