الأحد 03 ديسمبر 2023
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منوعات

بسبب العدوان الصهيوني على غزة، شجرة الميلاد تختفي من بيت لحم لأول مرة

شجرة عيد الميلاد
شجرة عيد الميلاد في بيت لحم، تغيب هذا العام، فيتو

لأول مرة منذ عقود، تغيب شجرة الميلاد هذه السنة في مدينة بيت لحم عن ساحة كنيسة المهد، وستكون الاحتفالات مختصرة "دون ضجة ودون الكثير من الأضواء" في ظل العدوان الصهيوني على غزة.

كانت العادة، أن تشهد الأيام الأولى من ديسمبر من كل عام، اجتماع قادة الكنيسة في بيت لحم لافتتاح موسم ما قبل عطلات عيد الميلاد، في حدث عادة ما يكون مقصدًا لكثير من الزوار. لكن هذا العام خلت شوارع وساحات المدينة الجبلية، إلى حد كبير وظلت كئيبة تحت شمس الشتاء الجاف.

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 حتى أيام الكورونا

من جانبه، قال الأب إبراهيم فلتس، الذي سماه البابا فرنسيس نائب حارس الأرض المقدسة، لرويترز أمام كنيسة المهد: "ما اعتقدش حتى أيام الكورونا ما شوفنا بيت لحم بها المنظر. البلد فاضية، حزينة... اليوم كان لازم يكون فرحة كبيرة جدًا".
وأوضح أن الفلسطينيين يتألمون بسبب "الأطفال الشهداء النساء.. الختيارية.. الناس اللي استشهدوا في هذه الحرب المجنونة".
فيما تقدر السلطات في غزة عدد الشهداء الفلسطينيين بأكثر من 15 ألفا‭‭ ً‬‬حتى الآن في حين تقول إسرائيل إنها فقدت 1200 في هجوم حماس، وأكثر من 70 جنديًا في القتال.

 رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة

وقد عبر رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة في بيان في 10 نوفمبر عن تعاطفهم مع الذين يتألمون من المصير الغامض لذويهم.

هذا العام، ولأول مرة منذ عشرات العقود، لم تنصب شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد، حيث استعدت الكنيسة لإقامة خدمات دينية دون مظاهر احتفالية.
إلى ذلك، قال الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة: "سنحتفل برصانة... هذا يعني دون ضجة ودون الكثير من الأضواء، وبطريقة روحانية أكثر، بين الأسر أكثر من الساحة".

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شجرة الميلاد مدينة بيت لحم كنيسة المهد العدوان الصهيوني على غزة الاراضي المقدسة إسرائيل

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