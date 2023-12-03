مازالوا تحت الأنقاض، استشهاد 18 فلسطينيا في قصف منزلين شرق وجنوب رفح

قالت وزارة الداخلية التي تقودها حركة حماس، اليوم الأحد، إن 9 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب عددٌ آخر في غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما استشهد 9 مواطنين على الأقل وجُرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع، والقتلى التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، والقاطنون في المنزل الذي طاله التدمير ما زالوا تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات إسرائيلية صباح اليوم، منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة؛ ما اسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين

وقبل وقت سابق من اليوم استشهد فلسطيني، صباح اليوم خلال اقتحامات بالضفة الغربية، وذلك بعد أن نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم، لقرى وبلدات في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

اقتحام مدينة قلقيلية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية فجر اليوم؛ ما أدى لمقتل شاب فلسطيني يُدعى عدنان عصام قنبر البالغ من العمر 21، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص العشوائي خلال تنفيذها لعمليات دهم واعتقال طالت العديد من المنازل؛ ما أسفر عن إصابة الشاب قنبر الذي أطلق الجيش النار عليه في الشارع الغربي من المدينة بينما كان متوجهًا لمكان عمله في أحد المخابز.

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في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات إسرائيلية تمركز بعضها فوق أسطح البنايات المطلة على الشوارع والأحياء الرئيسة.

كما اقتحمت القوات بلدة سعير في مدينة الخليل وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحي جبل الطويل في مدينة البيرة، بالقرب من رام الله.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع الجيش خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس.