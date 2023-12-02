ضبط 12 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 682 حكما قضائيا في دمياط وأسوان

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 12 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 682 حكمًا قضائيًّا بـ دمياط وأسوان.



مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,650 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش– 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من أقراص "التامول" المخدر) بحوزة 7 متهمين.



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وضبط 4 قطع سلاح ناري (3 أفرد محلية - طبنجة – خزينة - عدد من الطلقات) وتنفيذ 682 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.



مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 45 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - 2 فرد محلي -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

