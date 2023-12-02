الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 12 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 682 حكما قضائيا في دمياط وأسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط 12 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ  682 حكمًا قضائيًّا بـ دمياط وأسوان.


مديرية أمن أسوان 

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,650 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش– 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من أقراص "التامول" المخدر) بحوزة 7 متهمين. 
 

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وضبط 4 قطع سلاح ناري (3 أفرد محلية - طبنجة – خزينة - عدد من الطلقات) وتنفيذ 682 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.


مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 45 كيلوجرامًا لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - 2 فرد محلي -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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دمياط أسوان قطاع الأمن العام مخدر الحشيش مديرية أمن دمياط مديرية أمن أسوان

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