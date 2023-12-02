السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

الداخلية توجه قافلة إنسانية بالقاهرة ضمن مبادرة معك فى كل مكان

الداخلية توجه قافلة
الداخلية توجه قافلة إنسانية بالقاهرة،فيتو

 واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد..معك فى كل مكان"وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات)؛ استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان".
  

 الداخلية توجه قافلة إنسانية  بالقاهرة ضمن مبادرة معك فى كل مكان.
 

 

 وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية).. استهدفت منطقة حى أهالينا - مدينة السلام بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية"عبوات المواد الغذائية - بطاطين"على السيدات المعيلات من أهالى الحى.
 
 وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كلنا واحد – معك فى كل مكان وزارة الداخلية

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