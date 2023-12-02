رفع 1590 طن قمامة من شوارع وميادين محافظة الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، لليوم الخامس على التوالي استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبمدينة طلخا بمشاركة 18 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها..

وتمكنت الحملات من رفع 610 أطنان قمامة و80 طن أتربة و800 طن ناتج تطهير و100طن مخلفات صلبة بإجمالي 1590 طنا من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا..

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وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ولليوم الخامس على التوالي وعلى مدار ثلاث ورديات استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وإحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا..

هذا وقد أوضح "مختار" أنه تم رفع 610 أطنان قمامة و80 طن أتربة و800 طن ناتج تطهير و100طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمدينة طلخا وذلك بمشاركة 18 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا والمنصورة والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الأمديد ومحلة الدمنة وشربين وبلقاس ودكرنس ومنية النصر وميت سلسيل والكردي وحي شرق حي غرب المنصورة بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة مضيفا أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بنطاق المنطقة المركزية وبنطاق مدينة ومركز طلخا.

حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا أن العمل بالحملة استمر بمشاركة عدد 195 معدة نظافة ما بين سيارات قلاب حمولة 1و5 و10 و20 و25 طنا وسيارات كباس حمولة 16 متر مكعب وسيارة 6 أمتار وسيارات مياه ولودار وزواحف وعدد من المكنسيات وذلك بإشراف نواب رؤساء المراكز المشار إليها..

وقال رئيس جهاز النظافة إن أعمال الحملة شملت رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع الجيش وقناة السويس وعبد المنعم رياض وعبده معروف والجمهورية ومنطقة جديلة وعزبة عقل ومدينة السلام ومنطقة المختلط وسيدي يونس وشارع المديرية "ومجمع المحاكم والهدى والنور وشارع الدراسات وخلف مديرية الأمن القديمة وشارع فخر الدين خالد وعزبة عقل ومساكن الشناوي وشملت أعمال الحملة أيضا تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والمشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وقناة السويس وسعد زغلول وتم تقليم الأشجار بمحيط ميدان رمسيس وحول المدارس بعزبة عقل وكذلك أشجار النخيل بشارع الجمهورية امام الجامعه باستخدام الونش التلسكوبي التابع للإدارة العامة للمركبات بالمحافظة وذلك بنطاق حي شرق المنصورة.

كما شملت أعمال الحملة رفع كفاءة النظافة بشوارع عبد السلام عارف والترعة والصدر والنخلة وكلية آداب وأحمد ماهر وحي الجامعة وشوارع جيهان والجلاء والعباسي وبورسعيد والشيخ حسانين والطميهي وسندوب والمجزر والجمهورية والمشاية والمرور ومبارك وأبو الليل والجيش والهدى والنور والعبور بنطاق حي غرب المنصورة،كما شملت أعمال الحملة تشغيل المكنسيات بكوبري طلخا وتم رفع الأتربة أعلي الكوبري وتم رفع ناتج التطهير من علي جانبي مصرف الكوكاكولا..

وقد أكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول..