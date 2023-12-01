الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتابع حالة نظافة الأحياء بجولة تفقدية (صور)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي إجراء جولة ميدانية اليوم الجمعة بعددًا من الأحياء للوقوف علي الحالة العامة الطرق ومتابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة، وتواجد الفرق الميدانية للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين.

محافظ الجيزة في جولة تفقدية
 

وكان قد تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب، كما حرص محافظ الجيزة على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة استقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم.

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كما تابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر مؤكدًا على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية على ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضاري والجمالي الذي أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الإنتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذى يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسى لها.

وحرص راشد خلال الجولة على الاستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال موجهًا بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.  

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب الجيزة والعجوزة والعمرانية والمنيرة الغربية ومدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة.

محافظ الجيزة يكافئ مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية

 

كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مديرى وحدات حماية الطفل الفرعية، بصرف مكافأة مالية وذلك نظير جهودهم فى ملف حماية الطفل والقضاء على ظاهرة العنف ضد الأطفال بنطاق المحافظة وسرعة استجاباتهم للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.

محافظ الجيزة يكافئ مديري وحدات حماية الطفل

 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن التكريم جاء فى ظل سياسة الدولة المصرية والتى تولى إهتماما بالغا بالنشء وقضايا الطفل بهدف إخراج أجيال سوية ومسلحة بالمقومات اللازمة لبناء وتطوير مختلف قطاعات التنمية.

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احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل السرفيس المنيب المنيرة الغربية جهاز السرفيس رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل

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