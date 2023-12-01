الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

حملة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بأسوان (صور)

حملة نضافة وتجميل
حملة نضافة وتجميل ف اسوان، فيتو

 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف أعمال النظافة العامة من خلال رفع التراكمات والقمامة مع غسيل الأرصفة والأرضيات بالاستغلال الأمثل لمعدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية والتي تضم 30 معدة، والتي قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة للحفاظ على البانوراما الجمالية التي تم تنفيذها لتكون فى أبهى صورها أمام المواطنين ولاستقبال ضيوف وزائري المحافظة.

وفي هذا الإطار قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال النظافة وغسيل أرضيات وأرصفة السوق السياحي والأسواق والشوارع الداخلية، بالإضافة إلى كورنيش النيل القديم، فيما تم رفع تراكمات المخلفات الصلبة بمدخل حي اللوتس (الإسكان المتميز).

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كما قامت إدارة الحدائق بأعمال قص وتهذيب الأشجار بمقبرة النجومي، وفي السياق ذاته وعقب تنفيذ تعليمات محافظ أسوان برفع وشفط طفح الصرف الصحي وتراكمات القمامة من أمام عمارات القاهرة بمطلع حي المحمودية شارك أهالي المنطقة في أعمال زراعة المواقع وتحويله لحديقة بدعم من إدارة الحدائق، بينما قامت الوحدة المحلية بأعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد الموفرة للطاقة بحي المحمودية.

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أسوان اعمال تجميل نظافة السياحة السوق السياحى

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