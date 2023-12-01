"الشباب والرياضة" تختتم لقاء البارالمبياد جامعات المصرية بالإسكندرية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الشباب والرياضة تختتم اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية

ونظمته الوزارة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٢ ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير.

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شارك في اللقاء ٢٤ جامعة بإجمالي ٦٠٠ طالبًا وطالبة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة الي هيئة الإشراف من الوزارة والمديرية والجامعات.

وشهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير, كافة المسابقات في العاب (تنس الطاولة - رفع أثقال - كرة طائرة جلوس - كرة الهدف - ألعاب القوى) في اعاقات (حركي، ذهني، كف بصري، قصر القامة) للبنين والبنات.

وقد تم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب وتصنيفاتها، بالإضافة إلى التقاط صور جماعية لجميع الوفود المشاركة باللقاء.

فيما جاء تنظيم اللقاء في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم، من خلال تقديم أوجه الدعم والبرامج لتأهيلهم ودمجهم، انطلاقًا من الإيمان بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية داخل المجتمع.

كذلك في إطار المشروع القومى للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة الي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية، وعلى دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية.

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز د.عمرو حداد وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية, د.صفاء الشريف وكيلة الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، د.احمد حسان مدير عام النشاط الطلابى، د.محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية, ا.محمد عبدالسميع مدير إدارة الجامعات، د.مؤمن محمود مدير إدارة الكليات, ا.اسلام السيد مدير الادارة العامة للرياضة، د.علي عبدالعليم منسق المشروع, أحمد سامي الأخصائي بالإدارة المركزية, بالإضافة إلى الاخصائيين الرياضيين بالمديرية ومشرفي الجامعات المشاركة.