وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتتويج ببطولة إفريقيا للسلة والتأهل لكأس العالم

كرة السلة، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة منتخبي الناشئين والناشئات لكرة السلة بعد الفوز بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات، التي أقيمت منافساتها على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

حيث تمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبني المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

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وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز للاعبي ولاعبات الناشئين والناشئات، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بلقب البطولة، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنيًا التوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة مشاركاتها القارية والدولية.

ومن المقرر أن تقام بطولتي الرجال والسيدات أيام 1، 2، 3 ديسمبر المقبل على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي أيضًا.

وعلي صعيد اخر قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، الموافقة على استمرار الجهاز الفني المساعد لروي رانا لقيادة منتخب مصر خلال فترة مؤقتة.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني تدريب المنتخب في البطولة العربية المحدد إقامتها في ديسمبر 2023 لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي آخر.

اتحاد كرة السلة يبحث عن مدير فني جديد

ونفى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش لتدريب المنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله مؤخرا.

وقال “أبو فريخة”: "لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش، وحتى الآن لم نستقر على خليفة روي رانا، وهناك اعتبارات سيتم وضعها في الحسبان".

وبدأ اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، رحلة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله بشكل نهائي.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة السلة استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب، بعد أن كان هناك مقترحا بالبحث عن مدير فني مصري.

روي رانا يرحل عن تدريب منتخب كرة السلة

وأعلن روي رانا رحيله عن تدريب المنتخب الوطني بسبب عدم التوصل لاتفاق مناسب مع اتحاد كرة السلة خلال الفترة الماضية.

رسالة روي رانا للجماهير المصرية

وقال روي رانا: “إلى الجماهير التي دعمت صعودنا، والأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاح المنتخب والمدربين والجهاز الإداري والطبي ومسؤولي الاتحاد في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل. شكرًا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية، الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم، لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن. فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا برنامج، لقد كانوا 18 شهرًا تاريخية. لسوء الحظ، لن استمر في قيادة المنتخب الوطني”.

نجاحات وإخفاقات في مسيرة روي رانا



ونجح روي رانا في قيادة المنتخب نحو تأهل غاب لسنوات طويلة إلى بطولة كأس العالم، ولكنه في المقابل فشل في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا للمشاركة في عدد من البطولات الهامة، أبرزها البطولة العربية فبراير المقبل، وأيضا التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس والمقرر لها شهر يوليو المقبل.