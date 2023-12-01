لأول مرة داخل مراكز الشباب، صالة خدمات مميكنة لأعضاء التنمية الشبابية بالجزيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن افتتاح صالة خدمات مميكنة لأعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك لأول مرة في مراكز الشباب، وبها إتاحة لذوي الهمم، تسع خدمة ٤٠ عضوا في وقت واحد، لتقديم خدمات تجديد العضوية وتسليم الكارنيهات والاستعلامات والرد على كافة الاستفسارات.

أشرف صبحي: نسعى لتعميمها بمراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة عملت على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع في الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة، علاوة على التعاون مع المؤسسات المالية لفتح فروع لها داخل مراكز الشباب.

Advertisements

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تجربة فتح صالة خدمات مميكنة لأعضاء مراكز الشباب سنعمل على تعميمها بمراكز الشباب في ضوء تقديم دورها المجتمعي، واتساقًا مع توجه الوزارة نحو التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدًا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

وعلى صعيد آخر وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على منح ذوي القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي القدرات والهمم.

وتطلق وزارة الشباب والرياضة غدًا ولمدة 6 أشهر، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "انزل.. مركزك"، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارنيه الخدمات المتكاملة، ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، ولا يشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة لهم رعاية كبيرة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصًا على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

كما أشار «صبحي» إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الانتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.